"جواز سفر خاص" يثير الجدل بتونس.. والغنوشي متهم بالفساد

أثار حصول رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" البرلمانية في تونس سيف الدين مخلوف، على جواز سفر خاص لمغادرة البلاد نحو جنيف، جدلا واسعا في البلاد بعد اتهام كتلة الدستوري الحر رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالفساد الإداري، على خلفية منحه النائب المذكور المعروف بتشدده، إذنا بمهمة دون العودة إلى مكتب مجلس نواب الشعب.

وأوضحت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن الجواز الذي تسلّمه النائب المذكور "هو جواز سفر خاص يسلّم لغاية إتمام مهمّة رسميّة خارج الوطن وبناء على إذن بمأمورية صادر عن الإدارة المعنيّة بالمهمّة"، في إشارة إلى البرلمان، مؤكدة "أن مصالحها على الحدود ستتولى سحبه من المعني مباشرة حال دخوله الأراضي التونسية"، بحسب البيان .

وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أعلنت الاثنين، أنها راسلت رئاسة البرلمان، لمطالبتها بتوضيحات حول "حصول رئيس كتلة ائتلاف الكرامة على جواز سفر خاص بناء على إذن بمهمة صادر عن المجلس دون أن يتم عرض هذا الموضوع على انظار مكتب المجلس" إلى جانب "عدم صدور قرار من المكتب يكلفه بأية مهمة في الخارج".

فساد إداري

كما اعتبرت في رسالة لرئاسة المجلس نشرتها بصفحتها الخاصة على "فيسبوك"، الاثنين، أن حصول مخلوف على جواز سفر خاص "مخالفة صارخة لمقتضيات النظام الداخلي"، متهمة راشد الغنوشي بـ"الفساد الإداري"، مشيرة إلى "انحيازه ومحاباته للنائب المذكور".

بدوره، انتقد النائب عن الكتلة الديمقراطية زياد غناي، منح هذا النائب جواز سفر خاصا للقيام بمهمة خارج البلاد بأمر من رئيس البرلمان، معتبرا أن البرلمان تحول إلى "مزرعة خاصة بالغنوشي".

وشدد الغناي في تدوينة عبر صفحته بـ"فيسبوك"، الاثنين، على "أن مكتب مجلس النواب لا علم له بمنح أحد نواب كتلة العنف وفق تعبيره جواز سفر خاصا"، مؤكدا "أنه تحصل عليه بموافقة شخصية من الغنوشي وفي مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان"، وفق تدوينته.

توضيح

يذكر أن النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، سارع إلى نشر توضيح عبر صفحته بفيسبوك، أكد فيه أن سفر زميله الى جنيف، كان بناء على دعوة رسميّة بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها.

وأشار العلوي إلى أن مكتب مجلس النواب في عطلة "بمناسبة أسبوعي الجهات"، معتبرا" أنه لا يمكن تعطيل المهامّ النيابيّة في مثل هذه الأحوال وانتظار انعقاد المكتب مجلس النواب"، مقرا بذلك بأن إجراء تسليم الجواز لمخلوف، مخالف لمقتضيات النظام الداخلي.