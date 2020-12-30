  • مباشر
اللغة

بعد شهرين من العلاج .. تبون يعود للجزائر

عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

بعد شهرين من العلاج .. تبون يعود للجزائر

آخر ظهور علني للرئيس الجزائري كان في أكتوبر الماضي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد رحلة علاج في ألمانيا دامت أكثر من شهرين إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، أفاد التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، بأن الرئيس عبد المجيد تبون، عاد إلى بلاده.

تبون يغادر المستشفى ويعود إلى الجزائر في الأيام القادمة المغرب العربي فيروس كورونا تبون يغادر المستشفى ويعود إلى الجزائر في الأيام القادمة

وكشف بيان للرئاسة أن تبون عاد على متن طائرة رئاسية أقلته من العاصمة الألمانية، برلين إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

وقال تبون عقب وصوله للجزائر، وفق ما نقل البيان، إن "البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب"، مؤكدا أن "الدولة وعلى رأسها الجيش موجودة لمساعدة سكان المناطق الريفية والجبلية".

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن آخر ظهور علني للرئيس كان في أكتوبر، حين التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. وقد أعلنت السلطات الجزائرية مرارا أن الرئيس سيعود إلى البلاد قريبا.

وفي 3 نوفمبر أعلنت الرئاسة أن تبون أصيب بوباء كوفيد-19، وبعد خمسة أيام، أشارت الرئاسة إلى أنه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج، وأن وضعه بات في تحسن إيجابي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة حاتم علي.. سر الصدمة التي خلفها نبأ وفاته المفاجئة
تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية! تمهيداً لاستيطانه.. ماسك: اقتصاد المريخ سيقوم على العملة الرقمية!

الأكثر قراءة

وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية وفاة المخرج السوري حاتم علي بأزمة قلبية
خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة خبر سار من وزير الصحة السعودي.. عن اللقاحات في المملكة
تأهب سوداني على الحدود.. وتخوف من هجوم إثيوبي وشيك تأهب سوداني على الحدود.. وتخوف من هجوم إثيوبي وشيك
كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج كورونا المتحور يصل الإمارات.. عبر قادمين من الخارج
إسرائيلي قتلته نوبة قلبية بعد ساعتين من تناوله اللقاح إسرائيلي قتلته نوبة قلبية بعد ساعتين من تناوله اللقاح
مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة مقتله هز الشارع السوداني.. شقيق بهاء الدين يفجر مفاجأة

قبل أن تذهب

جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات
جواز سفر اللقاح.. شرط جديد لركوب الطائرات

اكتشف المزيد