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مرتزقة سوريون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة برواتبهم

مرتزقة سوريون في ليبيا
مرتزقة سوريون في ليبيا
الأزمة الليبية

مرتزقة سوريون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة برواتبهم

الجيش الليبي يرفض مقترحا أمميا بنشر قوات دولية.. ومرتزقة سوريون يتظاهرون في طرابلس للمطالبة برواتبهم المتأخرة

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دبي _ قناة العربية

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن استياءً يسود صفوف المقاتلين السوريين من "مرتزقة أنقرة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

وأظهر مقطع فيديو من داخل إحدى المعسكرات في طرابلس الليبية احتجاجات للمرتزقة على خلفية المماطلات في تسليم الرواتب وإهمال تركيا لوضعهم.

يأتي هذا بينما أكد مسؤول في الجيش الوطني الليبي رفض الجيش للمقترح الذي تقدّم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنشر قوات دولية في ليبيا، وذلك لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، تضمّ مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية.

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

وقال المسؤول إن المقترح يعدّ تدخلا غير مسموح به في البلاد، مشددا على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار.

وأشار المسؤول إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهوداً كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

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في سياق متصل قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة إلى ليبيا.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الليبيين في سعيهم من أجل الوصول إلى السلام.

وشدد رئيس البعثة الأوروبية، على ضرورة تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي والدولَ الأعضاء لهم الدور المهم في المستقبل الليبي.

مرتزقة سوريون
مرتزقة سوريون
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