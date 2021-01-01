الأمم المتحدة تمهل الحوار الليبي حتى المساء ليشكل لجنة استشارية

ذكرت مصادر لـ"العربية" و"الحدث" أن البعثة الأممية الى ليبيا أمهلت أعضاء منتدى الحوار السياسي حتى مساء اليوم الجمعة لاختيار اللجنة الاستشارية.

وأضوحت أن عملية اختيار اللجنة ستكون عبر ترشيح كل 3 أعضاء لشخصية بالملتقى ليكون عدد اللجنة 15.

وأضافت المصادر أن عددا من أعضاء الحوار طالبوا برفع عدد اللجنة لتصبح 25 عضوا

وذكرت أن مهمة اللجنة الاستشارية تقتصر على خلق توافق بين الأعضاء لحسم ألية اختيار المناصب.

وكانت حددت ممثلة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، يوم الـ 24 من ديسمبر القادم أي 2021، موعداً للانتخابات الليبية. وأملت أن تساعد الجلسة الافتراضية التي عقدت الأربعاء، في تجاوز المأزق الذي عرقل محادثات تشكيل حكومة انتقالية وتوحيد السلطة والقاعدة الدستورية للانتخابات.

قال عضو بارز في لجنة الحوار السياسي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى "العربية.نت"، أن أجندة الاجتماع شملت مناقشة سبل الخروج من الانسداد السياسي وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.