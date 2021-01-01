الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون يوقع على وثيقة الدستور

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على وثيقة الدستور في البلاد.

وكان تبون قد وقع خلال الساعات الماضية على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 للجزائر, فيما أكد بيان للرئاسة الجزائرية حضور عدد من المسؤولين والوزراء في حكومة البلاد.

وبعد رحلة علاج في ألمانيا دامت أكثر من شهرين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، أفاد التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، بأن الرئيس عبد المجيد تبون، عاد إلى بلاده.

وقال تبون عقب وصوله للجزائر، وفق ما نقل البيان: إن "البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب"، مؤكداً أن "الدولة وعلى رأسها الجيش موجودة لمساعدة سكان المناطق الريفية والجبلية".