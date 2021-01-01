الجزائر.. حادث سير يودي بـ20 شخصا ويجرح 11 آخرين

قضى عشرون شخصا وأصيب 11 آخرون الخميس حين انقلبت سيارة كانت تقل خصوصا مواطنين أفارقة قرب مدينة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، وفق ما افادت الحماية المدنية الجزائرية.

وذكر المصدر نفسه على صفحته في فيسبوك أن الحادث وقع في الساعة 16,20 (15,20 ت غ) في منطقة عين أمقل.

وأوضحت الحماية المدنية على صفحتها أن "الحادث يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا ستايشن على متنها 30 رعية أجنبية بالإضافة إلى السائق الجزائري الجنسية".

واضافت "وقد أسفر هذا الحادث للأسف الشديد عن وفاة 20 شخصا في عين المكان بمن فيهم السائق وإصابة 11 بجروح وكسور متفاوتة الخطورة".

وتم إسعاف المصابين في المكان ثم نقلتهم فرقة التدخل إلى مستشفى عين أمڨل على بعد نحو 2000 كلم جنوب العاصمة الجزائرية على مسافة غير بعيدة من الحدود المالية والنيجرية.

وتُعرف تمنراست بأنها مركز عبور المهاجرين الأفارقة سواء للانتقال إلى اوروبا او للاستقرار في منطقة الشمال الجزائري والعمل خصوصا في ورش البناء.

وتشهد الطرق الجزائرية يوميا حوادث سير مميتة، أخطرها مؤخرا وقع الأحد حين قُتل سبعة أشخاص خلال اصطدام متسلسل لسيارات وشاحنات على الطريق السيار شرق- غرب قرب عين الدفلى بغرب البلاد.

وسجّلت المندوبية الوطنية للسلامة على الطرق، وهي هيئة حكومية، 17,788 حادث سير خلال 11 شهراً من سنة 2020 أسفرت عن مقتل 2,658 شخصاً وإصابة 24,218 آخرين بجروح.

وفي 2019 بلغت حصيلة الحوادث المرورية 3,275 قتيلاً و31 ألفاً وعشرة جرحى، بحسب المندوبية.

