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الجزائر: مقتل عسكريين والقضاء على 4 إرهابيين في عملية بتيبازة

الجيش الجزائري أرشيفية
"أفراد من الجيش الجزائري "أرشيفية

الجزائر: مقتل عسكريين والقضاء على 4 إرهابيين في عملية بتيبازة

استرجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية

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دبي _ العربية.نت

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تمكنت مفرزة للجيش الجزائري، اليوم السبت، من القضاء على أربعة إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين خلال اشتباك مع مجموعة إرهابية بمنطقة مسلمون بولاية تيبازة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدية مسلمون، دائرة ڨوراية في ولاية بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت 02 يناير2021، من القضاء على أربعة (04) إرهابيين واسترجاع مسدس رشاش من نوع كلاشنكوف، بندقية رشاشة من نوع (RPK) و(02) بندقيتين مضختين، بعد الاشتباك مع مجموعة إرهابية خطيرة.

عناصر الجيش الجزائري
عناصر الجيش الجزائري

وأثناء هذه العملية، التي لاتزال متواصلة، قتل في الرقيب مباركي سعد الدين والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق.

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وأورد البيان أنه بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة لعائلتي القتيلين وأقاربهما، وإلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جنانه.

وأردف البيان "وتأتي هذه العملية مع بداية سنة 2021 التي ستكون، بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجددا حرص وعزم قواتنا المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر ربوع الوطن."

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