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حوار ليبيا.. تشكيل لجنة استشارية لحلحلة أزمة السلطة التنفيذية

الحوار الليبي
الأزمة الليبية

حوار ليبيا.. تشكيل لجنة استشارية لحلحلة أزمة السلطة التنفيذية

اللجنة ستتكون من 18 عضوا من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية

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العربية.نت – منية غانمي

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، تشكيل لجنة استشارية منبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، لحل الخلافات العالقة وخلق توافق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية القادمة التي ستتولى إدارة المرحلة الانتقالية والإعداد للانتخابات المبرمجة نهاية العام القادم.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في بيان مساء السبت، إن اللجنة التي ستتكون من 18 عضوا من مختلف الأقاليم والانتماءات السياسية، ستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى، مشددة على أن ولاية هذه اللجنة ستكون محددة زمنيا بشكل صارم.

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وتمثل هذه اللجنة الفرصة الأخيرة أمام الليبيين للتوافق حول سلطة موحدة وقع الطريق أمام عودة المواجهات والتهديدات العسكرية التي تصاعدت في الفترة الاخيرة، بعد تعثر المحادثات السياسية و وصولها إلى طريق مسدود بسبب خلافات حول المناصب القيادية القادمة.

يشار إلى أنه وبعد شهرين ونصف من انطلاق أعمال ملتقى الحوار السياسي في تونس، لم يتوصل المشاركون إلى التفاهمات المنتظرة منهم والمخطط لها، باستثناء الاتفاق على إجراء انتخابات بنهاية العام القادم، حيث لا يزال توحيد السلطة التنفيذية يواجه عقبات كبيرة بسبب الخلافات على آليات اختيار وتوزيع المناصب القيادية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا سباديل خوسيه، إن "الأسابيع القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لليبيا"، موضحا في تغريدة على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي يقف مع الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والكرامة"، مؤكدا أن "تعزيز وقف إطلاق النار والانتعاش الاقتصادي والتحضير للانتخابات، من الأولويات الرئيسية للاتحاد الأوروبي وبلدانه".

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