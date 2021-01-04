  • مباشر
اللغة

الاتحاد الأوروبي: لا نقبل بوجود المرتزقة في ليبيا

عناصر من المرتزقة في ليبيا - أرشيفية

الاتحاد الأوروبي: لا نقبل بوجود المرتزقة في ليبيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حين تواصل تركيا تدخلاتها في الأزمة الليبية بإرسال المرتزقة والطائرات العسكرية، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الحل السياسي في ليبيا لن يتم إلا بوقف إطلاق النار.

تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. وهذه التفاصيل المغرب العربي الأزمة الليبية تركيا تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.. وهذه التفاصيل

وقال بيتر ستانو في مقابلة مع "العربية": "لا نقبل بتواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا".

كما أكد أن الأوروبي يدعم الجهود الأممية لوقف النزاع في ليبيا، وقال "سنفعل كل ما يلزم للتأكد من وقف النار هناك"، مشيراً إلى أن مراقبة وقف النار أمر بالغ الأهمية.

آلاف المرتزقة

وقبل أسبوعين، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، رصد تحشيد كبير للميليشيات وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة.

وقال إن الميليشيات رفعت درجة الاستعداد وهددت بالهجوم على مناطق القوات المسلحة الليبية في سرت والجفرة والشرق بالكامل.

وأشار إلى أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار.

عناصر موالية لقوات الوفاق في ليبيا - فرانس برس
عناصر موالية لقوات الوفاق في ليبيا - فرانس برس

عدد المجندين إلى ليبيا

هذا وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، عاد منهم نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الإرهابيين الذين وصلوا إلى ليبيا 10000.

ويعدّ إخراج المرتزقة السوريين من الأراضي الليبية أحد أهم مطالب الجيش الليبي قبل الانخراط في أي مسار سياسي لحل الأزمة الليبية، وأحد أهم بنود تفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان نوبة ضحك قتلته.. تفاصيل مثيرة عن أعظم رسامي اليونان

الأكثر قراءة

"كل اللي في العناية مات".. مشهد مؤلم لضحايا كورونا بمصر
هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية هكذا ينتهي كورونا هذا العام.. شرطان من الصحة العالمية
ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة ظاهرة فلكية غير مسبوقة في سماء القاهرة
فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني فيديو جديد ينشر لأول مرة.. لحظة قصف سيارة سليماني
فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة فيديو لمصري قتل زوجته في الشارع.. وجلس يدخن بجوار الجثة
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً

قبل أن تذهب

ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟
ما مهام القوات الخاصة للأمن البيئي في السعودية؟

اكتشف المزيد