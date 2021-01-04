الجزائر.. السجن 7 سنوات لرئيس وزراء بعهد بوتفليقة

أفادت وسائل إعلام جزائرية، الاثنين، بأن محكمة قضت بالسجن سبع سنوات على رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى في قضية فساد تورط فيها أيضا وزيران سابقان ومسؤولون آخرون.

وتتعلق القضية بمنح رجل الأعمال محمد بن فيسح امتيازات غير مشروعة للاستثمار في قطاع السياحة والفنادق.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أدانت وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول وثلاثة ولاة سابقين لولاية سكيكدة، هم فوزي بن حسين ودرفوف حجري ومحمد بودربالي.

وحكم على زعلان وغول بالسجن ثلاث سنوات، فيما حكم على بن حسين وبودربالي بعقوبة السجن لخمس سنوات.

وقضت المحكمة بالسجن عامين لكل من حجري ورجل الأعمال بن فيسح.

هذا وكانت المحكمة الجزائرية ذاتها قضت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالسجن خمس سنوات على أويحيى ورئيس الوزراء الأسبق أيضا عبد الملك السلال في قضية فساد أخرى.