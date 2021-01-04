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دعوة روسية لتوسيع حوار ليبيا.. وضم أنصار القذافي

من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس(أرشيفية- رويترز)
من ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس(أرشيفية- رويترز)

دعوة روسية لتوسيع حوار ليبيا.. وضم أنصار القذافي

روسيا تتذكر أنصار القذافي.. وتدعو لضمهم إلى الحوار

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دبي- العربية.نت

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مع تواصل الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، رغم التوترات الأخيرة، دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، إلى توسيع الحوار الوطني ليشمل كافة الليبيين بمن فيهم "أنصار" العقيد الراحل معمر القذافي.

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وقال فيرشينين في مقابلة مع وكالة سبوتنيك تعليقا على موافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري "نحن ننطلق من حقيقة أن المسؤولية الرئيسية في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة تقع على عاتق الليبيين أنفسهم. يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية الليبية، بما في ذلك أنصار القائد الوطني الليبي السابق معمر القذافي".

"الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها"

كما أضاف "إذا رأت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن"، مؤكدا أن "الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد".

وتابع "الهدف من الجهود الدولية في ليبيا، يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها وتحقيق المصالحة الوطنية".

معمر القذافي
معمر القذافي

إلى ذلك، أوضح المسؤول الروسي "أن بلاده مقتنعة بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة".

يشار إلى أن الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس في نوفمبر الماضي كانت اتفقت على إجراء انتخابات عامة بالبلاد في 24 ديسمبر القادم، على الرغم من بقاء العديد من القضايا العالقة والجاري التفاوض بشأنها حاليا كشكل التمثيل في الحكومة الموحدة، ومسألة المرتزقة وغيرها.

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