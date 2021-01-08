  • مباشر
اللغة

السراج من روما إلى أنقرة للاجتماع مع قادة 16 ميليشيا ليبية

رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج - أرشيفية
رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج - أرشيفية

السراج من روما إلى أنقرة للاجتماع مع قادة 16 ميليشيا ليبية

رئيس حكومة الوفاق الليبية أجرى محادثات في إيطاليا ثم توجهه إلى تركيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

غادر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الجمعة، روما متجهاً إلى أنقرة لحضور أجتماع أمني مع قادة 16 ميليشيا ليبية، وفق ما نقلته "نوفا" الإيطالية.

السراج يقترح على حفتر تسمية رئيس وزراء لليبيا عدسة العربية السراج يقترح على حفتر تسمية رئيس وزراء لليبيا

وكان رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي استقبل عصر اليوم بمقر الحكومة في العاصمة، السراج، ولم تعلن روما وطرابلس بشكل مسبق عن هذه الزيارة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السراج أجرى محادثات في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

في المقابل، أكد كونتي على اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

كما شدد على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر 2021.

السراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي
السراج ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

حسم خلاف السلطة التنفيذية

إلى ذلك، تنطلق الأربعاء القادم الجلسة المباشرة للجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف السويسرية، وفق ما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الجمعة.

وسيبحث الأعضاء الثمانية عشر بشكل مباشر حسم الخلاف المتعلق بآلية اختيار السلطة السياسية الجديدة.

كما تهدف الجلسة التي ستستمر ليومين قابلة للتمديد إلى تحديد النسبة المطلوبة لإتمام عملية التصويت على الآلية المختارة.

يذكر أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، واصلت اجتماعاتها، الأربعاء، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تمهيداً للقاءات مباشرة في جنيف، على أمل الوصول إلى توافق وخلق إجماع ينهي انسداد المسار السياسي في البلاد التي مزقتها الحرب والخلافات على مدى سنوات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر

الأكثر قراءة

الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور
من الصحة العالمية.. خبر من الصحة العالمية.. خبر "إيجابي" عن سلالة كورونا الجديدة
هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية هذه شروط دخول القطريين إلى السعودية
قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا
كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها
ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا! ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا!

قبل أن تذهب

هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا
هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا

اكتشف المزيد