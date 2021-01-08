السراج من روما إلى أنقرة للاجتماع مع قادة 16 ميليشيا ليبية

غادر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الجمعة، روما متجهاً إلى أنقرة لحضور أجتماع أمني مع قادة 16 ميليشيا ليبية، وفق ما نقلته "نوفا" الإيطالية.

وكان رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي استقبل عصر اليوم بمقر الحكومة في العاصمة، السراج، ولم تعلن روما وطرابلس بشكل مسبق عن هذه الزيارة.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن السراج أجرى محادثات في روما مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

في المقابل، أكد كونتي على اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

كما شدد على أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر 2021.

حسم خلاف السلطة التنفيذية

إلى ذلك، تنطلق الأربعاء القادم الجلسة المباشرة للجنة الاستشارية المشكلة من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي بمدينة جنيف السويسرية، وفق ما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الجمعة.

وسيبحث الأعضاء الثمانية عشر بشكل مباشر حسم الخلاف المتعلق بآلية اختيار السلطة السياسية الجديدة.

كما تهدف الجلسة التي ستستمر ليومين قابلة للتمديد إلى تحديد النسبة المطلوبة لإتمام عملية التصويت على الآلية المختارة.

يذكر أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، واصلت اجتماعاتها، الأربعاء، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة حول آليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تمهيداً للقاءات مباشرة في جنيف، على أمل الوصول إلى توافق وخلق إجماع ينهي انسداد المسار السياسي في البلاد التي مزقتها الحرب والخلافات على مدى سنوات.