  • مباشر
اللغة

تونس.. توقيف 5 بينهم قيادي خطير في القاعدة

Tunisian policemen stand guard at the entrance of Bardo national museum in Tunis in March 2015. (Reuters)
عناصر من الشرطة التونسية (أرشيفية رويترز)

تونس.. توقيف 5 بينهم قيادي خطير في القاعدة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

اعتقلت السلطات الأمنية التونسية مجموعة مؤلفة من خمسة أشخاص من بينهم قيادي في جماعة محلية تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي كانوا يخططون للقيام بعمليات "إرهابية"، بحسب ما أفاد الجمعة الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، محسن الدالي.

أمام أقربائه.. مجموعة إرهابية تذبح راعي غنم في تونس المغرب العربي أمام أقربائه.. مجموعة إرهابية تذبح راعي غنم في تونس

وأوضح الدالي لوكالة فرانس برس أن"عنصرين خطيرين كانا محل تفتيش وتم تحديد مكانهما وتوقيفهما بالعاصمة تونس".

أما الثلاثة الآخرون، فقد كانوا يوفرون معدات ودعما لوجيستيا للتخطيط للقيام للعمليات "الإرهابية"، وفقا للمصدر ذاته الذي لم يقدم تفاصيل عن طبيعة العملية التي كانوا ينوون القيام بها.

والموقوفون الخمسة من الجنسية التونسية، حسب الدالي.

عقبة بن نافع

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان أن القيادي الذي ألقي القبض عليه "خطير جدّا، ومحل عدّة مذكرات تفتيش، وهو من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في البلاد، حيث سبق له الاضطلاع بمهام قياديّة في التنظيم بإحدى بؤر التوتّر" من دون تحديدها.

كما أشارت إلى أن التحريات والتحقيقات أثبتت أن القيادي نسق مع قيادات بارزة في تنظيم "القاعدة الأمّ" بالخارج وعناصر كتيبة عقبة بن نافع "للتخطيط لتنفيذ عمليّات إرهابيّة".

عناصر من مجموعة عقبة بن نافع(أرشيفية)
عناصر من مجموعة عقبة بن نافع(أرشيفية)

هذا وضبطت القوى الأمنية خلال العملية سلاحاً حربياً نوع "كلاشينكوف" وذخيرة.

يشار إلى أن خلية عقبة بن نافع فرع من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وتنشط في المرتفعات الغربية في البلاد والحدودية مع الجزائر ونفذت في العام 2014 هجوماً وقتلت 15 جندياً وكانت نقطة انطلاق عملياتها في تونس.

وكانت السلطات التونسية قد أشارت في وقت سابق إلى ما بين 100 و150 من هذه العناصر تنشط في تونس.

من تونس (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من تونس (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يذكر أنه منذ ثورة 2011 تواجه تونس هجمات يقوم بها متطرفون مستهدفين قوات الأمن والجيش وكذلك السياح الأجانب والمدنيون.

غير أن الوضع الأمني تحسن في السنوات الأخيرة، ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ العام 2015 إثر ثلاث هجمات دامية في العاصمة وفي محافظة سوسة (شرقاً) السياحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب تفاصيل أغرب حادث بمصر..احتفظتا بجثة أبيهما في خليط عجيب
طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر

الأكثر قراءة

الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
من الصحة العالمية.. خبر من الصحة العالمية.. خبر "إيجابي" عن سلالة كورونا الجديدة
قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا
كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها
ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا! ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا!

قبل أن تذهب

هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا
هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا

اكتشف المزيد