  • مباشر
اللغة

ليبيا.. الوفاق تحرّك قواتها لعملية "صيد الأفاعي"

مليشيا في طرابلس
من ميليشيات الوفاق في طرابلس
الأزمة الليبية

ليبيا.. الوفاق تحرّك قواتها لعملية "صيد الأفاعي"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

بدأت حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس بتحريك قواتها، تمهيدا لشن هجوم عسكري يستهدف المسلحين المتطرفين ومهربي البشر بالمنطقة الغربية، ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها "صيد الأفاعي".

وقال وزير الداخلية فتحي باشاغا، الأحد، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن هذه العملية الأمنية تم الإعداد لها من مدة طويلة وستكون تحت إشراف وزارته وبالتعاون مع المنطقة العسكرية الغربية وطرابلس وبدعم دولي، وستبدأ عندما تكون كل الاستعدادات جاهزة موضحا أنها ستستهدف الجريمة المنظمة ومهربي البشر والوقود وتجار المخدرات، وتم تسميتها بعملية "صيد الأفاعي".

وفي تصريح سابق لوكالة " أسوشيتد برس"، أكد باشاغا، أن تركيا تعهدت بالفعل بدعم العملية العسكرية التي ستستهدف أيضا مهربي البشر، داعيا الولايات المتحدة إلى تقديم المساعدة للقضاء على جذور مشكلة الهجرة غير الشرعية، معبرا عن أمله في أن يصبح تحقيق الاستقرار في بلاده التي مزقتها الحرب أولوية قصوى بالنسبة لإدارة جون بايدن.

وفي هذا السياق، تحركت أرتال عسكرية وعربات مسلحة، الأحد، من مدينة العجيلات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، نحو العاصمة طرابلس، وذلك للإعداد والمشاركة في هذه العملية الأمنية، وهو ما يجعل من احتمال اندلاع مواجهة وشيكة بين المليشيات المسلحة غرب ليبيا، تبدو قريبة.

وتنشط في ليبيا عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى دول أوروبا وفي تهريب الوقود نحو دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وتزدهر أنشطة التهريب في صبراتة وزوارة والزاوية والقرة بوللي قرب شواطئ ليبيا غرب البلاد.

ولطالما لاحقت حكومة الوفاق، اتهامات باحتضان الجماعات الإرهابية والتحالف مع المهربين والتستر على المجرمين المطلوبين دوليا، وظهر ذلك في العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي على العاصمة طرابلس، عندما تقدم أبرز تجار البشر صفوف قواتها لعرقلة تقدّم الجيش، على غرار أحمد الدباشي، وعبد الرحمن ميلاد الملقبّ بـ"البيدجا".

السجن 40 عاماً لـ3 شبان أهوازيين حرقوا صورة خامنئي بالاحتجاجات إيران احتجاجات إيران السجن 40 عاماً لـ3 شبان أهوازيين حرقوا صورة خامنئي بالاحتجاجات

ويعتقد مراقبون أن هذه العملية العسكرية على أمراء الحرب وتجار البشر يهدف من ورائه وزير الداخلية فتحي باشاغا إلى التسويق لنفسه كشخص قادر على فرض الاستقرار والقانون في بلاده، خاصة أنه ربط إعلانه عن هذه المواجهة، باستعداده لتولي منصب رئيس حكومة الوحدة وطنية التي ستنتج عن الحوار السياسي الجاري، كما تهدف تركيا من وراء مشاركتها فيها إلى إظهار نفسها أن دولة داعمة للأمن والاستقرار في ليبيا وعلى أن وجودها في ليبيا هو من أجل مصلحة الليبيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

رئيس أميركي طرد من حزبه.. وتحوّل لشخصية مكروهة رئيس أميركي طرد من حزبه.. وتحوّل لشخصية مكروهة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل

الأكثر قراءة

واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما! واقعة غريبة بمصر.. عروسان ينقبان عن الآثار ليلة زفافهما!
أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي! أتذكرون تلك الصورة.. هذا مصير مقتحم مكتب بيلوسي!
وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا وفاة الفنان الكويتي صادق الدبيس.. وابنته: الله يرحمك يايبا
بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي بزحمة عاصفة الكابيتول.. هفوة غير محسوبة اقترفتها بيلوسي
اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد
بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية بعد ترمب.. هذه أولى وأخطر خطوات بايدن الاقتصادية

قبل أن تذهب

القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر
القصة الكاملة للحرب الشرسة والطويلة بين ترمب وتويتر

اكتشف المزيد