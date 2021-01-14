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نائب السراج يبحث في مصر التسوية السياسية للأزمة الليبية

Libya's UN-backed Government of National Accord (GNA) vice president Ahmad Maitig addresses the Foreign Press association on April 16, 2019 in Rome.
أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي (أرشيفية)
الأزمة الليبية

نائب السراج يبحث في مصر التسوية السياسية للأزمة الليبية

تأتي زيارة أحمد معيتيق للقاهرة بعد أن قام وفد مصري رفيع بزيارة إلى طرابلس نهاية ديسمبر الماضي

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القاهرة - أشرف عبد الحميد 

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ذكرت مصادر ليبية أن أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، يجري اليوم الخميس زيارة إلى القاهرة، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين المصريين، لبحث التسوية السياسية في ليبيا.

وذكرت المصادر لـ"العربية.نت" أن زيارة معيتيق، التي تأتي بعد يومين من مباحثات أجراها في إيطاليا، ستتناول بحث التسوية السياسية، تمهيداً للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية تقود ليبيا إلى الاستقرار بعد سنوات من النزاع.

من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في يونيو 2014
من آخر انتخابات شهدتها ليبيا في يونيو 2014

والتقى معيتيق في العاصمة الإيطالية روما، الثلاثاء الماضي، لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي. وتناول اللقاء الحوار السياسي الليبي والجهود المبذولة من الجانب الإيطالي لضمان نجاحه من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية.

وخلال اللقاء تم التأكيد على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين ليبيا وإيطاليا في العديد من المجالات لاسيما اتفاقية الطريق الساحلي "رأس أجدير - مساعد"، واستئناف الرحلات الجوية بين المطارات الليبية والإيطالية، وتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين في مجال تدريب ورفع كفاءة كل من منتسبي وزارة الداخلية، وقوة مكافحة الإرهاب، وحرس الحدود البرية والبحرية، ووضع مبدأ عام فيما يخص تبادل سجناء البلدين في المستقبل.

يذكر أن مسؤولين مصريين قاموا في ديسمبر الماضي بزيارة هي الأولى من نوعها منذ عدة سنوات إلى العاصمة الليبية طرابلس. وتناولت اجتماعات الوفد المصري الرفيع ومسؤولي حكومة الوفاق الليبية في طرابلس مطالب مصرية بينها الإفراج عن مصريين معتقلين في سجون حكومة الوفاق وآخرين محتجزين لدى مجموعات مسلحة.

جانب من اجتماعات الوفد المصري مع بعض مسؤولي الوفاق في طرابلس في ديسمبر الماضي
جانب من اجتماعات الوفد المصري مع بعض مسؤولي الوفاق في طرابلس في ديسمبر الماضي
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كما تضمنت المحادثات وضع تفاهمات حول إعادة فتح السفارة المصرية من جديد ولكن بشروط. وطالبت القاهرة مسؤولي الوفاق بضرورة دعم اجتماعات العسكرية 5+5 وتوحيد المؤسسة العسكرية دون تدخل أطراف خارجية.

كما دعت مسؤولي الوفاق لزيارة مصر قريباً، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة وتنسيق التبادل المعلوماتي خلال المرحلة المقبلة ومكافحة الإرهاب.

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