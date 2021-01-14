الجزائر.. مقتل 5 مدنيين وإصابة 3 في انفجار قنبلة محلية الصنع     

قتل خمسة مدنيين وأصيب ثلاثة آخرون، الخميس، بانفجار قنبلة محلية الصنع لدى مرور سيارتهم في منطقة تبسة، شرق الجزائر، وفق ما أفادت وزارة الدفاع في بيان.

وتحدثت الوزارة في البيان نفسه عن "تصفية" مسلح في منطقة خنشلة المجاورة في إطار جهود مكافحة الإرهاب، من دون إقامة صلة بين الحادثين.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات ضحايا انفجار القنبلة بولاية تبسة شرق البلاد، ووصف الرئيس الانفجار على "تويتر بـ "العمل الجبان والهمجي".