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توقعات بتعيين ديبلوماسي سلوفاكي مبعوثا أمميا إلى ليبيا.. فمن هو؟

يان كوبيش
يان كوبيش
الأزمة الليبية

توقعات بتعيين ديبلوماسي سلوفاكي مبعوثا أمميا إلى ليبيا.. فمن هو؟

يان كوبيش يشغل منذ يناير 2019 وإلى الآن منصب مبعوث الأمم المتحدة لدى لبنان

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العربية.نت – منية غانمي

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يدرس مجلس الأمن الدولي، نقل المبعوث الحالي للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، إلى ليبيا، بناء على اقتراح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وفي حال موافقة مجلس الأمن الدولي على هذا الاقتراح، سيحلّ كوبيتش محل غسان سلامة الذي تنحى من منصبه منذ شهر مارس من العام الماضي لأسباب صحية، ويأتي تعيينه في مرحلة فاصلة تعيشها ليبيا بين المفاوضات السياسية والعسكرية والاقتصادية لحل الأزمة بين الأطراف المتصارعة وتوحيد البلاد.

يان كوبيش
يان كوبيش

وكوبيش (69 سنة)، هو ديبلوماسي سلوفاكي، يشغل منذ يناير 2019 وإلى الآن منصب مبعوث الأمم المتحدة لدى لبنان، وهو خريج معهد موسكو للعلاقات الدولية، يتقن بالإضافة إلى لغته السلوفاية الأم، اللغات الفرنسية والانجليزية والروسية والتشيكية.

وقبل عمله في الأمم المتحدة، شغل كوبيش منصب وزير الخارجية في حكومة سلوفاكيا من 2006 إلى 2009 وتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من 2005 إلى 2011، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في آسيا الوسطى.

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ويكتسب المرشح الجديد لتولي منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا خبرة طويلة من عمله في الأمم المتحدة ومن وساطاته في مناطق النزاع، حيث شغل منصب أمين عام المنظمة في أفغانستان من العام 2011 إلى 2015، كما توّلى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في العراق من 2015 إلى 2018.

ومنتصف الشهر الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الديبلوماسي الزمبابوي ريسيدون زينينجا ي منصب الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو منصب استحدثه مجلس الأمن الدولي منتصف شهر سبتمبر الماضي.

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