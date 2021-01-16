  • مباشر
اللغة

تونس.. المشيشي يتجه نحو تعديل موسع يشمل 12 حقيبة وزارية

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

تونس.. المشيشي يتجه نحو تعديل موسع يشمل 12 حقيبة وزارية

أعفى قبل ذلك وزيري البيئة لتورطه بملف فساد والثقافة لرفضه تطبيق تدابير حكومية

متابع الغاء المتابعة

تونس - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

رجحت مصادر متطابقة أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، سيعلن خلال الساعات القادمة عن تعديل وزاري موسع. وقالت المصادر لـ"العربية" و"الحدث" السبت، إن التحوير الوزاري المرتقب، سيشمل نحو 12 حقيبة وزارية كاملة من بينها الداخلية والعدل.

ومن المنتظر أن يطلع المشيشي، الرئيس قيس سعيد اليوم السبت، على تركيبة حكومته الجديدة المقترحة، وفق مصادر من الرئاسة، وذلك قبل عرضها للمصادقة على جلسة عامة بالبرلمان.

بومبيو: وسعنا بشكل كبير العقوبات على قطاع المعادن الإيراني أميركا نووي إيران بومبيو: وسعنا بشكل كبير العقوبات على قطاع المعادن الإيراني

يشار إلى أن المشيشي، أقال مؤخرا وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه على خلفية عدم إطلاعه على قرار بتغيير قيادات أمنية، كما أعفى قبل ذلك كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي ساعات قليلة قبل إيداعه السجن بسبب تورطه في ملف النفايات الموردة من إيطاليا، ووزير الثقافة وليد الزيدي الذي رفض تطبيق التدابير الحكومية لمكافحة كورونا على القطاع الثقافي.

ويأتي هذ التعديل المرتقب وسط ذروة أزمة سياسية تعيشها البلاد، وفي ظل ضغوط سلطها التحالف البرلماني بقيادة النهضة وقلب تونس، على رئيس الوزراء لإقالة "وزراء سعيد"، إلى جانب تحويل طبيعة الحكومة من مستقلة إلى سياسية.

يذكر أن البرلمان التونسي، كان قد منح مطلع سبتمبر الماضي بأغلبية مطلقة، الثقة لحكومة المشيشي، المكونة من كفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية تضم 25 وزيرا و3 كتّاب دولة.

وفي 25 يوليو الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد، هشام المشيشي بوصفه "الشخصية الأقدر" وفقا للدستور، لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة على خلفية شبهات تضارب مصالح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

17 طريقة لعلاج الصداع في المنزل بدون أدوية 17 طريقة لعلاج الصداع في المنزل بدون أدوية
هكذا جرت مراسم تنصيب أول رئيس للولايات المتحدة هكذا جرت مراسم تنصيب أول رئيس للولايات المتحدة

الأكثر قراءة

واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية واتساب يتراجع ويعلق تحديثه الجديد المهدد للخصوصية
ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا
الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز الحوثيون ينفذون إعدامات ميدانية في منطقة الحيمة بتعز
ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط
لمسات امرأة لبنانية الأصل ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه لمسات امرأة لبنانية الأصل ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه

قبل أن تذهب

فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا
فرحة في الأردن بعد عودة مظاهر الحياة لطبيعتها بعد فتح إغلاق كورونا

اكتشف المزيد