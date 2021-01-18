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خطوة جديدة لإيريني.. في مهمة حظر السلاح على ليبيا

إيريني
إيريني

خطوة جديدة لإيريني.. في مهمة حظر السلاح على ليبيا

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دبي - العربية.نت

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أعلنت وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس) والعملية البحرية الأوروبية (إيريني) المكلفة بمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، الاثنين، تعزيز تعاونهما.

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وبموجب الاتفاق المبرم عبر دائرة الفيديو المغلقة، اتفقت فرونتكس وإيريني على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، خصوصا تنسيق استخدام صور الأقمار الصناعية والتحليل وتعبئة أخصائيين والتنسيق التكتيكي.

وجاء في بيان صادر عن إيريني "يمثل هذا التعاون أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا".

وسيسهل جمع العناصر "اللازمة للقيام بعمليات حظر بحري وتفتيش على متن السفن المشبوهة".

مراقبة السفن بالمتوسط

وفي بيان منفصل، أوضحت فرونتكس أنها ستتقاسم مع إيريني "المعلومات التي تجمعها في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط".

ولعملية إيريني التي أطلقت في نيسان/أبريل، تفويض من مجلس الأمن. ودائرة نشاطها في شرق المتوسط أبعدت من الممرات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، سمحت إيريني بتوثيق انتهاكات الحظر التي ارتكبتها تركيا.

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