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انتهاء التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا

الحوار الليبي
الأزمة الليبية

انتهاء التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا

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دبي - العربية.نت

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انتهى التصويت على مقترحات تشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (75 عضوا)، الاثنين، التصويت على الآلية التي حصلت على توافق وإجماع اللجنة الاستشارية، في اجتماعها الأخير بمدينة جنيف السويسرية، نهاية الأسبوع الماضي، عبر الهاتف وبطريقة سريّة، على أن تعلن البعثة الأممية النتائج اليوم الثلاثاء.

70 % من الأصوات

وآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة - فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم.

وإذا تعذّر ذلك، يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة - فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.

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