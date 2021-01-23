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مفتي ليبيا المعزول يضرب ثانية: حوّلوا مال الزكاة للجبهات

الوفاق - ليبيا - الغرياني - خاص العربية.نت
مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني

مفتي ليبيا المعزول يضرب ثانية: حوّلوا مال الزكاة للجبهات

أموال الزكاة للجبهات بدل المحتاجين.. تصريح ليبي غريب!

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دبي- العربية.نت

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في تصريح جديد من تصريحاته التي تثير الجدل بين الليبيين، دعا مفتي ليبيا المعزول من قبل البرلمان، الصادق الغرياني، التجار وأصحاب الأموال إلى دعم من أسماهم المرابطين في جبهة أبوقرين (وهي المنطقة الفاصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين وجنود أتراك) بالمال وتحويل أموال الزكاة إلى هذه الجبهة بدل دفعها إلى المحتاجين.

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كما طلب المفتي المثير للجدل خلال أحد البرامج التلفزيونية التي تبث على قناة التناصح المملوكة لابنه سهيل الغرياني، والمعروفة بتطرفها ودعمها للإخوان، ممن وصفهم بالثوار بأن يتواجدوا في أبوقرين، وألا يتركوا كتائب مصراتة وحدها في تلك المنطقة.

يأتي هذا الطلب بعدما كثر الحديث عن ضرورة سحب كافة المرتزقة من ليبيا وسط تخوف بعض الفصائل في حال انسحاب المرتزقة الذين جندتهم تركيا من ضعف قواتها في تلك المنطقة الجغرافية.

الغرياني
الغرياني

يشار إلى أن الغرياني إضافة إلى التصريحات التي غالبا تثير الجدل، يعرف بدعمه لفصائل الإخوان في ليبيا، ويعد من أهم الشخصيات الدينية المؤيدة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البلاد، وتعوّل أنقرة على فتاواه كغطاء لشرعنة تدخلها العسكري والسياسي.

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