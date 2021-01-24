  • مباشر
اللغة

ليبيا.. فتح باب الترشيح للمناصب "السيادية"

من بوزنيقة يوم 2 أكتوبر 2020

ليبيا.. فتح باب الترشيح للمناصب "السيادية"

المناصب السيادية تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب، أعلن وفدان يمثلان طرفَي الأزمة الليبية، السبت، افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد، من 26 يناير إلى 2 فبراير.

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية في أقرب الآجال، حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان الجمعة في بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.

أولى مكالمات بايدن الخارجية من البيت الأبيض! أميركا أولى مكالمات بايدن الخارجية من البيت الأبيض!

كما تشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، وفق المصدر نفسه.

وخلال اجتماعهم يومَي الجمعة والسبت ببوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدة نُظّمت منذ سبتمبر في المغرب، قرر المشاركون في "الحوار السياسي الليبي" تشكيل مجموعات عمل صغيرة، بحسب البيان، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسم بشأنها طرفَي الأزمة.

من بوزنيقة يوم 3 أكتوبر 2020
من بوزنيقة يوم 3 أكتوبر 2020

وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن طرفَي الأزمة، وفقاً للبيان المشترك الذي تمت تلاوته أمام وسائل الإعلام ليل الجمعة السبت.

إلى ذلك يهدف الحوار السياسي الذي يجري في المغرب إلى المساهمة في عملية التسوية في ليبيا.

استفتاء وانتخابات

يشار إلى أنه في أكتوبر 2020، توصل طرفا النزاع إلى اتفاق على هدنة دائمة واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

كما اتفق ممثلون من الجانبين، خلال اجتماعهم في مصر هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021. وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبين بمصر في فبراير، لتحديد "خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات"، وفق السلطات المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون خطف 10 مصريين في ليبيا.. وأهلهم يروون

الأكثر قراءة

جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ جريمة تهز مصر.. اغتصاب جماعي لفتاة بقيادة قاضٍ
جدل في جدل في "ناسا".. طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط!
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
"بشرة خير" أخيراً.. ثغرة قد تعطّل كورونا!
الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة الثأر من ترمب.. إدارة بايدن: تهديدات خامنئي غير مقبولة
"تحدي التعتيم" يقتل طفلة.. تيك توك متهم

قبل أن تذهب

مخاوف من عودة المواجهات في ليبيا بسبب تمسك تركيا والوفاق ببقاء المرتزقة
مخاوف من عودة المواجهات في ليبيا بسبب تمسك تركيا والوفاق ببقاء المرتزقة

اكتشف المزيد