مقتل مختار بلمختار في عملية للجيش التشادي

أعلنت قيادة أركان الجيش التشادي في بيان، أن الجيش التشادي قتل، السبت، الزعيم الإسلامي مختار بلمختار في جبال إيفوقاس في شمال مالي.

وجاء في البيان أن "القوات التشادية في مالي دمرت بشكل كامل القاعدة الأساسية للجهاديين في أدرار في جبال إيفوقاس، وبالتحديد في وادي اميتيتاي" السبت، موضحاً أن "عدة إرهابيين قتلوا، بينهم زعيمهم مختار بلمختار المعروف بالأعور".



ومختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس، هو أمير كتيبة "الملثمون"، ومؤسس كتيبة "الموقعون بالدماء"، والعقل المدبر لعملية احتجاز الرهائن في منشأة الغاز في عين أمناس، والتي أدت إلى مقتل جميع منفذي العملية، ونحو 32 رهينة أجنبية.



ومختار بلمختار هو زعيم سابق للقاعدة في المغرب الإسلامي، انشق عنها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشكل مجموعته المقاتلة الخاصة.

