أولاند: خفض عدد الجنود الفرنسيين في مالي يبدأ في أبريل

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في وارسو أن بلاده ستبدأ بخفض عدد الجنود الفرنسيين في مالي ابتداءً من أبريل.

وأكد هولاند أنه تم القضاء على عدد من "القادة الإرهابيين" في جبال إيفوقاس بأقصى شمال مالي، حيث تنتشر القوات الفرنسية. كما أعلنت الحكومة الفرنسية أن جندياً رابعاً من قواتها قتل خلال عملية في شرق مالي.

وقال أولاند إن "المرحلة النهائية" من التدخل الفرنسي في مالي "ستستمر طوال مارس/آذار، وابتداءً من أبريل/نيسان، سيكون هناك خفض في عدد الجنود الفرنسيين في مالي عندما تتولى القوات الافريقية المهمة يدعمها أوروبيون".

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قال مطلع فبراير/شباط إن خفض عدد الجنود الفرنسيين البالغ نحو 4 آلاف في مالي، سيبدأ في مارس/آذار، "إذا جرت الأمور كما هو متوقع".

وتحدث أولاند في مؤتمر صحافي عن "نجاح" العملية الفرنسية، وقال "تم قتل قادة إرهابيين" في جبال ايفوقاس. وأضاف انه تم شن هجوم ثانٍ حول غاو "حيث نحن متأكدون من وجود عدد من المقاتلين الارهابيين".

وقال أولاند إن "التاريخ سيذكر أن هذه العملية التي نفذتها فرنسا باسم المجتمع الدولي وبدعم أوروبي، كانت محطة غاية في الأهمية في محاربة الارهاب". وكان يرد على تصريحات أدلى بها سلفه نيكولا ساركوزي وانتقد فيها التدخل في مالي.