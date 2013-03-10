المثل القدوة

حادثة غير مسبوقة، رئيس دولة وهو في مهامه يستجوبه قاضي التحقيق في إطار قضية اغتيال معارض سياسي.



هذا لم يحدث أبدا في العالم العربي، حيث يضعحاجب الرئيس أوسائق الوالي في مقام سيده ليصبح بذلك فوق القوانين.



لقد قدّمت تونس للعالم العربي درسا قيّما في ميدان فصل السلطات وهي مازالت في خضم أزمة سياسية، وتمر بمرحلة من أصعب مراحل ثورة مازالت في إرهاصاتها الأولى. فقاضي التحقيق والمسؤول الأول للبلاد، أدّيا لعبة مزدوجة، لم يتردّد فيها الأول في استجواب رئيس الدولة حول اغتيال شكري بلعيد، والثاني أي المنصف المرزوقي لم يتخفّ ولم يتستّر عن الفضيحة، فقد أجاب بكل صراحة عن الأسئلة التي وجهها القاضي قبل أن تصدر الرئاسة بلاغا في الموضوع.



مثل هذا السيناريو لا يمكن تصوّره في بلد عربي.فالفكرة نفسها لا يمكنها أن تخطر على بال القاضي بسبب درجة خطورتها، خاصة إذا تعلّق الأمر برجل من السلطة، أو قريب منها.



وحتى لا نذهب بعيدا، في الجزائر، حيث تعدّدت الفضائح التي تورط فيها وزراء، ورؤساء أحزاب سياسية ومسيرون كبار،وتمّ تقزيمها، فإن العدالة لا تكترث لها، ولا تعبأ أبدا بأشخاص كوّنوا ثروات في ظلمات دهاليس عالم الفساد والرشوة مثل "روراوة "، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم،رجل كوّن ثروة في الداخل وفي الخارج، في حين كان قبل سنوات،مجرّد بائع تذاكر في قاعات السينما (لما كانت موجودة).



ولا أحد يتساءل عن مصادر أموال موظف بسيط مدعو"ملزي"، مسير لإقامات الدولة في نادي الصنوبر البحري، حيث يشرع في بناء مصنع قيمته تعدبالمليارات. هذان الرجلان ذكرناهما على سبيل المثال، ليسا وزيرين ولا نائبين يتمتعان بأية حصانة كانت.



العدالة عندنا يمكنها أن تفزع النشّال الصّغير، والأميار الذين أساؤوا تسيير البلديات بسبب عدم الكفاءة، لكنها عاجزة عن سماع عمّار غول وزير الأشغال العمومية، ولو كشاهد في فضيحة تصنّف كجريمة اقتصادية شنيعة، بالرغم من وجود وثائق تورطه بشكل صريح، وهو نفسه لم يجرؤ على تكذيبها أو تكذيب ما تكتبه الصحافة.



ونفس الأمر بالنسبة لشكيب خليل الذي ارتبط اسمه بفضيحة سوناطراك، بدون الحديث عن أبو جرة سلطاني ومراد مدلسي وعبد المجيد سيدي السعيد، وكلهم خرجوا ببراءة في قضية الخليفة.



فهل لنا أن نلوم عدالة لم تستطع أن تتموقع فوق وزراء عاديين، لا يملكون سلطة حقيقية حتى على سائقيهم المباشرين، بعد أن ثبت عجزها عن استدعاء ابن أخ وزير متقاعد، تأكّد تورطه في قضية فساد!؟

* نقلا عن صحيفة "جريدتي" الجزائرية