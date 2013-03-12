بن بيتور: لست مرشح المؤسسة العسكرية الجزائرية

أعلن أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء الجزائري السابق، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، أن برنامجه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة يقوم على بناء مؤسسات قوية في البلاد ومراقبة تصرفات المسؤولين.

ودعا بن بيتور في مقابلة خاصة لـ"العربية" المؤسسات القوية في البلاد، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، لتفهم واقع التغيير الذي بات حتمياً، نافياً أن تكون المؤسسة العسكرية وراء إعلانه الترشح للرئاسة.

ودعا كذلك رئيسُ الوزراء الجزائري السابق الشخصيات الجزائرية الكبيرة في البلاد للترشح للرئاسيات المنتظرة في أبريل 2014 لقطع الطريق - كما قال - أمام ترشّح الرئيس بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة.