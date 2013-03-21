والد قاتل الطفلين بالجزائر يتبرأ من ابنه السفاح

بعد أن هزت جريمة اختطاف الطفلين هارون بودايرة وإبراهيم حشيش، المجتمع الجزائري، وسلطت الأضواء على تقصير أمني أو ما يمكن وصفه بالثغرات في الحد الأدنى، شهدت هذه القضية خطوة جريئة من جانب والد المتهم.

فقد أقدم والد "ق. لمين" البالغ من العمر 38 سنة، أحد المتورطين في جريمة اختطاف وقتل الطفلين هارون وإبراهيم، على دخول المسجد المتواجد في المدينة الجديدة علي منجلي في الخروب، بحسب ما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية. وأعلن على الملأ ومسامع المصلين بالمسجد، أنه يتبرّأ من ابنه لمين ومن الجريمة الشنعاء التي اقترفها في حق الطفلين البريئين، بل إنه ومن شدة تأثره ملأت الدموع عينيه ألماً وحسرة على فقدان الضحيتين بتلك الطريقة الوحشية.

وجاء ذلك بالتزامن مع انتشار صورة المتهم الثاني "أ. حمزة"، البالغ من العمر 21 سنة المعروف باسم "كاتاستروف"، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإلى جانبها عبارة تفيد بأن والدته تبرّأت منه وطالبت بشنقه أمام عينيها.