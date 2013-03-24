تورط كندي ثان بهجوم "عين أمناس" الجزائرية

كشفت الشرطة الكندية عن تحديدها لشخصية كندي ثان بين القتلى المشتبه بهم في هجوم على محطة غاز بالجزائر قرب بلدة "عين أمناس" واحتجاز رهائن بها.

وقتل نحو 70 شخصا عندما اقتحمت قوات الجيش الجزائري محطة الغاز وأنهت الحصار.

وقال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال في ذلك الوقت إن مسلحا كنديا نسق هذه العملية، فيما تم إرسال الشرطة الكندية إلى الجزائر للتحقيق.

وقال متحدث باسم قوة الشرطة الوطنية الكندية في رسالة عبر البريد الإلكتروني يوم السبت إنه تم تحديد شخصية كندي ثان من رفات المهاجمين المزعومين.

وأضاف المتحدث "تحقيقنا في هذه المسألة مستمر ولن يتم إعطاء معلومات أخرى في هذا الوقت".

وقال مسؤول مخابرات أمريكي في يناير/ كانون الثاني إن السلطات الأمريكية تشعر بقلق بالغ بسبب علامات تشير إلى أن كنديين شاركوا في الهجوم الذي شنه إسلاميون متشددون.

وأثار احتمال تورط كنديين في الهجوم على منشأة الغاز في الصحراء الجزائرية مخاوف بين مسؤولي الأمن بشأن علاقة مثيرة للقلق بين أمريكا الشمالية ومتشددي شمال إفريقيا.