الجزائر.. محاكمة شخصين بتهمة قتل أكثر من 500 شخص

أفادت صحيفة "النصر" أن محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة تنظر اليوم الاثنين في قضية إرهابيين مشبوهين متورطين في قتل أكثر من 500 شخص ما بين مدنيين وعسكريين، وكذا اغتصاب وذبح أكثر من 60 امرأة بمناطق بومرداس والمدية والخميس وتيارت والشلف وغليزان والبليدة خلال الفترة ما بين 1996 و2004، حسبما أفاد أمس مصدر قضائي.

ووفق المصدر نفسه، فقد اعترف المتهمان عبر كل مراحل التحقيق بأنهما التحقا بالجماعة الإرهابية الناشطة بجبل وادي الرمان بالشلف منذ سنة 1997 وأنهما شاركا في عدة اغتيالات طالت أفراداً من الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدفاع الذاتي وكذا مواطنون في عدة قرى ودواوير بمناطق ببومرداس والمدية والخميس وتيارت والشلف وغليزان والبليدة.

كما شارك المتهمان في عمليات اغتصاب جماعية لعدد كبير من الفتيات اللاتي تم اغتيالهن ذبحا خلال سنوات 1996 و2004.

