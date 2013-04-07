حريق يلتهم ملفات القضايا بمجلس قضاء مدينة وهران بالجزائر

اندلع حريق ضخم بمقر مجلس قضاء مدينة وهران الجزائرية ما تسبب في أضرار مادية كبيرة في حين نفى النائب العام سعد الله بحري حدوث خسائر.

وذكرت صحف الجزائر الصادرة صباح الأحد 7 أبريل، أن الحريق الذي شب في قاعة المحفوظات للقسم المدني مساء أمس أدى إلى احتراق عدد من الملفات الخاصة بأحكام نهائية.

وأشارت الصحف إلى أنه هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها مقر المجلس لحادث مثل هذا، لكنه يأتي بعد أيام قليلة من حادثة سطو استهدفت مقر مجلس قضاء الجزائر العاصمة ما أدى إلى طرح الكثير من التساؤلات حول من يقف وراءها ودوافعهم، خاصة وأنه تزامن مع التحقيقات الجارية في فضائح الرشاوى بشركة سوناطراك عملاق صناعة النفط الحكومية بالجزائر واختلاس وإهـــــدار المال العام بمجموعة "الخـــــليفة" التي فتحت أوراق قضـــــيتها من جديد بمحكمة البليدة الواقعة جنوب العاصمة مؤخرا.