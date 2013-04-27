الرئيس الجزائري يزيح شقيقه من منصب مستشار بالرئاسة

أفادت صحيفة "لوكوتيديان دورون" المقربة من الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، السبت 27 أبريل/نيسان، أن الأخير أزاح شقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة.

وقالت الصحيفة، التي تصدر في وهران بغرب الجزائر، إن "رئيس الجمهورية أزاح شقيقه (السعيد) من المنصب الذي كان يشغله كمستشار في قصر الرئاسة".

وأضافت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مؤكدة، أن "سبب الإقالة مرده خلافات شخصية ولا علاقة لها بقضايا بأي ملف (فساد) يكون قد تورط فيه شقيق الرئيس".

وكانت صحف جزائرية قد تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة، الأستاذ الجامعي والنقابي السابق، في قضايا فساد في قطاع الطاقة الكهربائية.

وأشارت صحيفة "الوطن"، الأربعاء، إلى صفقات لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار فازت بها شركتان بفضل علاقات شخصية مع شقيق الرئيس ومستشاره.