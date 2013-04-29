مقتل ثلاثة حراس بلديين في هجوم نفذه مسلحون بالجزائر

قتل ثلاثة حراس بلديين في تيبازة الواقعة على بعد 70 كلم غرب الجزائر العاصمة في هجوم مسلح"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني.

وقالت الوكالة نقلاً عن المصدر الأمني "لقي ثلاثة أفراد من الحرس البلدي أمس الأحد حتفهم في اعتداء مسلح استهدفهم بمنطقة ساحل بضواحي بوركيكة" في تيبازة.

وأضافت أن " قوات الأمن المشتركة باشرت عمليات بحث واسعة عن المسلحين الذين باغتوا أفراد الحرس البلدي، بينما كانوا يتأهبون للالتحاق بمنازلهم بعد انتهاء فترة عملهم".

ويضم جهاز الحرس البلدي في الجزائر حوالي 90 ألف عنصر، وقد تأسس في 1994 لدعم قوات الدرك في القرى خلال الحرب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة.

ورغم أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا في أعمال العنف الدامية التي شهدتها الجزائر أثناء فترة الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي وحصدت 200 ألف قتيل، فإن عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لا يزالون ناشطين في منطقة القبائل (110 كم شرق الجزائر العاصمة) ومناطق قريبة من العاصمة وفي جنوب البلاد أيضا.