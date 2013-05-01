بوتفليقة يتأسف لغيابه عن نهائي كأس الجزائر للمرة الأولى

عبر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، عن أسفه لتغيبه للمرة الأولى منذ اعتلائه سدة الحكم عام 1999 عن نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم الذي يلعب اليوم بين فريقي العاصمة مولودية الجزائر واتحاد الجزائر.

وقال بوتفليقة في رسالة وجهها بمناسبة عيد العمال الذي يحتفل به اليوم في الجزائر: "عز علي أن يلزمني ما ألم بي من عارض صحي، البقاء في مستشفى خارج الوطن، وأغيب لأول مرة عن الشعب الجزائري، وهو مقبل على إحياء عيد العمال والاحتفال بنهائي كأس الجمهورية والكأس العسكرية لكرة القدم".

وأضاف: "فمهما كان الأمر فإنني سأشاطر كل بنات وأبناء وطني أفراح هذا اليوم". وأعرب عن أمله في أن تكون مقابلة نهائي كأس الجمهورية والكأس العسكرية لكرة القدم حدثين يشرفان الرياضة الجزائرية، وعرساً يسوده روح الوئام والتآخي".

صحته تتحسن

وأكد الرئيس الجزائري أن صحته تتحسن ويتماثل للشفاء في مستشفى "فال دو غراس" بالعاصمة الفرنسية باريس، موجهاً شكره للشعب الجزائري على تعاطفهم معه.

وأكد بوتفليقة أنه لم يغادر المستشفى، قائلاً "أحمد الله على ما من به علي من سلامة وتماثل للشفاء، وأطمئن مواطني الأعزاء، وأشكر كل من تكرم علي بالدعاء والتعاطف والمواساة".

استقبال شعبي كبير



من جانب آخر، تسعى بعض الهيئات والمنظمات للتحضير لاستقبال شعبي كبير للرئيس بوتفليقة، يوم عودته إلى الجزائر، أسوة باستقبال شعبي كبير خص به خلال عودته من مستشفى "فال دو غراس" الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول 2005.

وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد نقل السبت الماضي على جناح السرعة إلى مستشفى خاص بالطب الرياضي في العاصمة الجزائرية بعد تعرضه لجلطة عابرة، قبل أن يتقرر نقله مساء نفس اليوم إلى مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وذكر الأطباء أن حالة الرئيس مستقرة ولا تدعو للقلق.

ويعاني الرئيس بوتفليقة من ظروف صحية صعبة منذ أول وعكة صحية ألمت به في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 استدعت نقله إلى مستشفى "فال دو غراس" بفرنسا للعلاج.

ولوحظ منذ فترة غياب الرئيس عن أبرز الأنشطة السياسية، كان آخرها تغيبه عن تنصيب لجنة تعديل الدستور، فيما ظهر بشكل اضطراري قبل أسبوعين خلال جنازة الرئيس الجزائري الراحل علي كافي.

ويرى مراقبون أن تكون الوعكة الصحية الجديدة قد حسمت في أمر عدم قدرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية رابعة في انتخابات إبريل/نيسان 2014.