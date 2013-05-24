مسؤول مغربي يغضب مشاركين في مؤتمر جزائري بسبب "الصحراء"

احتج مشاركون في المؤتمر الخامس لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، على كلمة مسؤول سياسي مغربي جاء فيها وصف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليزاريو بـ"المغربية".

وانسحب عدد من المشاركين في المؤتمر من قاعة المؤتمر احتجاجاً على كلمة رئيس الهيئة السياسية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المغرب، طالع السعود الأطلسي، عندما قال إن "جبهة القوى الاشتراكية هو الحزب الجزائري الوحيد الذي نأى بنفسه عن دعم حركة الانفصال في الصحراء االمغربية".

ورد المشاركون على المسؤول السياسي المغربي بهتافات "الصحراء صحراوية"، في إشارة إلى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وغادروا القاعة بعدما أعلنوا رفضهم تصريحات المسؤول الحزبي المغربي.

وقلل المتحدث الرسمي باسم جبهة القوى الاشتراكية، شافع بوعيش لـ"العربية.نت" من أهمية هذا الحادث، وقال إننا بصدد مؤتمر حاسم بالنسبة لحزبنا، ولا يمكن أن نلتفت إلى مواقف كل طرف.