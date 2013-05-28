النزاع بمالي يخلف 400 ألف نازح يعيشون ظروفاً صعبة

أعلن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الاثنين أن نحو 400 ألف شخص فروا من منازلهم منذ يناير/كانون الثاني 2012 في مالي ونزحوا إلى مناطق أخرى في هذا البلد.

وقال بيتر مورر لوكالة الأنباء الجزائرية: "هناك اليوم في مالي نحو 400 ألف نازح. هؤلاء الناس لا يعيشون في مخيمات، بل استقبلت معظمهم عائلات تتقاسم معهم مواردها الضعيفة وأحيانا منذ أشهر".

وأضاف مورر الذي يزور الجزائر أن "ظروف معيشة هؤلاء النازحين والعائلات التي تستضيفهم تزداد صعوبة يوما بعد يوم".

وأوضح أن "انعدام الاستقرار وأعمال العنف في شمال مالي لا تشجع عشرات آلاف النازحين واللاجئين على العودة"، لافتاً إلى أن اللاجئين إلى الدول المجاورة موجودون "في موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وجنوب الجزائر".

وتابع قائلاً: "منذ بداية 2012 وزعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر المالي مواد غذائية على أكثر من مليون شخص في مناطق موبتي وتمبكتو وغاو وكيدال في شمال البلاد".