حزب سياسي يطرح مشروع دستور جديد في الجزائر

طرح حزب سياسي إسلامي معارض في الجزائر مشروع دستور جديد يتضمن تعديلات دستورية جوهرية على الدستور الحالي للبلاد.

وقدم رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبدالله جاب الله، اليوم في مؤتمر صحافي، ما وصفه بمشروع إصلاح دستوري وسياسي، تخضع فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية للسلطة المدنية.

ويرتكز المشروع الدستوري على اعتماد نظام شبه برلماني، وينفرد فيه البرلمان بحق التشريع، وحق سحب الثقة من الحكومة أو من رئيسها أو نائبه أو أحد الوزراء.

ويكرس مشروع الدستور المقترح الإسلام كمرجع للتشريع والقوانين، ويحظر فيه على الرئيس إصدار أوامر تشريعية.

وشدد جاب الله على أن الجزائر بحاجة إلى "إخضاع الجيش وكل أجهزة الأمن للسلطة المدنية ولسلطة الشعب المنتخبة، يجب منعها من التغول على المؤسسات الأخرى، وحتى لا يصير المؤسسة العسكرية دولة داخل دولة".

ويصب هذا في سياق نقاش لافت برز في الفترة الأخيرة حول وضع الجيش تحت السلطة السياسية في الدستور الجزائري، وطالب رئيس المجلس الدستوري السابق، سعيد بوشعير في حوار مطول نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية، قبل أسبوع، بوضع مؤسسة الجيش تحت رقابة ووصاية السلطة السياسية في الجزائر.

وقال بوشعير إن "الجيش عبارة عن هيكل كبقية الهياكل، ووزارة الدفاع كبقية الوزارات الأخرى، موجودة تحت سلطـة رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة السامية يجسد وحدة الأمة حسب المادة 70 من الدستور".

واعتبر أن المادة 25 من الدستور الجزائري المتعلقة بالجيش، وخاصة الفقرة الثانية من هذه المادة تقول إن "مهمة الجيش هي المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية"، لذلك أرى أنه من المفروض أن يضاف لها "تحت إشراف السلطة السياسية".

وقبل فترة قصيرة قال رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2014 أحمد بن بيتور، إنه "يعد في حال انتخابه بوضع الجيش تحت السلطة المدنية والسياسية".

وقال المتحدث باسم "الحملة الشعبية من أجل الجمهورية الثانية" والوزير السابق عبدالسلام علي راشدي الأربعاء الماضي، إن "الجيش ليس مشكلة، لكن المؤسسة الأمنية التي تتبع الجيش صارت مشكلة تعيق الانفتاح السياسي والتغيير في الجزائر، ويتوجب توضيح وضعها تحت السلطة المدنية في الدستور المقبل".

تغلغل المؤسسة العسكرية

وما زال الاعتقاد غالباً في الجزائر بتغلغل المؤسسة العسكرية كفاعل رئيسي في صناعة القرار السياسي، واختيار رئيس الجمهورية، رغم إعلان رئيس هيئة الأركان السابق محمد العماري عام 2003، أن الجيش انسحب كلياً من الساحة السياسية.

وتدخل الجيش عام 1962 لإزاحة الحكومة المؤقتة التي كانت تتكفل بالتفاوض مع فرسنا لتحقيق استقلال الجزائر، وعين أحمد بن بلة رئيساً للجمهورية، كما تدخل الجيش في 19 يونيو 1967، للإطاحة ببن بلة وانفرد وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين بالرئاسة.

وبعد وفاة الرئيس بومدين في ديسمبر 1978، تدخلت المؤسسة العسكرية لحسم الموقف لصالح الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد ودعمه كمرشح وحيد للانتخابات الرئاسية، على حساب أقوى شخصيتين كانتا مرشحتين للرئاسية محمد الصالح يحياوي ووزير الخارجية آنذاك وعبدالعزيز بوتفيلقة.

وفي يناير 1992 تدخل الجيش مجدداً لدفع الرئيس الشاذلي بن جديد للاستقالة، ووقف المسار الانتخابي وإلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات البرلمانية التي منحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزاً كاسحاً، وكانت تستعد للمطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة.



وفي عام 1999، وبعد استقالة الرئيس السابق ليامين زروال، لعبت المؤسسة العسكرية في الجزائر الدور الأبرز في الدفع بعبدالعزيز بوتفليقة إلى الترشح والفوز بالانتخابات التي جرت في أبريل/نيسان 1999.