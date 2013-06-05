جدل حول غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي بزيارة أردوغان

وصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين برفقة وفد من رجال الأعمال، وكان في استقباله نظيره الجزائري عبدالمالك سلال.

وتأتي الزيارة الثانية التي يقوم بها أردوغان إلى الجزائر في إطار جولة إلى شمال إفريقيا قادته إلى الرباط وستقوده الأربعاء الى تونس.

ومن المقرر أن يُجري أردوغان مباحثات تترجم إرادة البلدين في ترقية الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية إلى أعلى المستويات.

وحول غياب الرئيس الجزائري بوتفليقة عن المشهد السياسي الجزائري تحدث الدكتور أحمد عظيمي، العميد السابق والمختص بالشؤون الأمنية في برنامج آخر ساعة على قناة "العربية" : "غياب بوتفليقة لم يوقف المؤسسات عن العمل"، ويضيف أنه على الرغم من أن بوتفليقة كأي حاكم عربي أصرّ على المركزية بالقرار في الجزائر، وغيابه أعطى فرصة لتلك المؤسسات لكي تمارس عملها وتدير البلاد".

ويقول عظيمي إن الوضع في الجزائر يسير على أساس أن انتخابات سوف تحدث وربما تكون انتخابات مبكّرة.

وأشار عظيمي إلى أن الجزائر كأي بلد عربي لا يوجد فيه شفافية، إذ إن الجزائريين باتوا يعرفون أخبار مرض رئيس الجمهورية من فرنسا وليس من وسائل إعلامهم.