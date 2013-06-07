حركة مجتمع السلم: إخوان الجزائر ومصر من مدرسة واحدة

أعلن عبد الرزاق مقري، الزعيم الجديد لحركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان، أن حركتهم لا تجافي "الإخوان المسلمين" في مصر وأن الأحزاب الإسلامية العربية، لابد أن تعمل ضمن دساتير بلادها والقوانين.

وأكد في مقابلة مع برنامج "نقطة نظام" الذي يبث اليوم الجمعة 7 يونيو/ حزيران على العربية، أن إخوان الجزائر و"إخوان" مصر ينتمون إلى مدرسة واحدة. كما وصف الواقع السياسي بأنه غامض جداً وأن مرض بوتفليقة زاد المشهد تعقيداً.

إلى ذلك، أشار إلى أن حركته حاولت في البداية المشاركة في الحكومة للإصلاح من الداخل، لكنه رأى أن الإصلاح غير ممكن من داخل الحكومة، لاسيما بعد أن تغيرت الأمور في استراتيجية الحركة، بعد ظهور ملامح الحرية في دول عربية.

كما أوضح مقري أن حركة الإصلاح راعت تضحيات الجزائر التي فقدت أكثر من 200 ألف جزائري التي فرضت اتجاها نحو التغيير السلمي" حين شهدت الجزائر حرباً داخلية ضروساً قتل خلالها عشرات الآلاف من الجزائريين، وقد انعكس ذلك على خطّ الحركة السياسي الجديد الذي يصفه بأنه "ليس خطّ رئيس الحركة بل هو قرار بالإجماع" ، ما يفسر عودة الكثيرين ممّن تركوا الحركة إليها مجدداً.

وأضاف أن ذلك دفعهم إلى التعامل مع جميع القيادات السياسية في الجزائر في أطار الانفتاح السياسي الذي يراعي ظروف البلاد، ويتجنب عودة العنف إليها.