مصادر: بوتفليقة يظهر غداً على التلفزيون الجزائري

كشفت مصادر مقربة من الرئاسة الجزائرية لـ"العربية نت" أن الرئيس بوتفليقة سيظهر الأربعاء 12 يونيو/حزيران، على شاشات التلفزيون خلال نشرة الثامنة بتوقيت الجزائر، قائلة "هذا أكيد، سيظهر الرئيس بوتفليقة غدا الأربعاء في نشرة الأخبار على الساعة الثامنة".

وأفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء، في نشرة أخبار الثامنة أن الرئيس بوتفليقة استقبل كلا من الوزير الأول عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش، قايد صالح، لكن لم يظهر صور اللقاء، التي ينتظر أن تبث غدا الأربعاء كما كشفت مصادر لـ"العربية نت".

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن بوتفليقة سيظهر خلال الساعات القادمة أمام الكاميرا، لكنها لم تحدد التاريخ بالضبط، وأضافت أيضا، أن الوزير الأول عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، قد سافرا إلى باريس للقاء الرئيس بوتفليقة.



وتعد هذه أول زيارة لمسؤولين جزائريين إلى الرئيس بوتفليقة الذي يقضي فترة نقاهة وعلاج وإعادة تأهيل وظيفي في مستشفى" ليزانفاليد" في باريس.

وكانت نشرة طبية رسمية خاصة بالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، موقّعة من طرف الأطباء المرافقين له، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أفادت أن "الرئيس بوتفليقة يقضي فترة علاج وإعادة تأهيل وظيفي بفرنسا لتعزيز التطور الإيجابي لحالته الصحية".