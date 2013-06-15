الجزائر تطلب مساعدة تركيا للانضمام لمنظمة التجارة

أعلن وزير التجارة الجزائري، مصطفى بن بادة، أن بلاده طالبت رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأخيرة للجزائر، بالمساعدة في مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

ووفقا لـ"بوابة الأهرام" فقد قال بن بادة - في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية اليوم السبت - "طلبنا من أردوغان المساعدة في توقيع اتفاق ثنائي، في إطار مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وقد وقعنا مع 5 دول أخرى اتفاقات ثنائية في هذا المجال".

كان رئيس الوزراء التركي قد قام يومي 4 و5 من يونيو/حزيران الحالي بزيارة إلى الجزائر في إطار جولة مغاربية شملت المغرب وتونس والجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الجزائري كان قد أعلن مؤخراً أن بلاده تلقت دعم 34 دولة للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

وأوضح أن بلاده تسعى إلى إبرام عشرين اتفاقية ثنائية على الأقل في إطار مسار انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة على أن توقع أربعاً منها قبل نهاية عام 2013، مشيراً إلى أن الجزائر أبرمت خمس اتفاقيات مع الأرجنتين وأوروغواي والبرازيل وفنزويلا وكوبا.