وزير الاتصال الجزائري ينتقد الاعتداءات على الصحافيين

أدان وزير الاتصال الجزائري محمد السعيد الاعتداءات التي يتعرض لها صحافيون خلال أداء مهامهم في الجزائر، بينها اعتداء لفظي بدر من وزيرة الثقافة ضد صحافية في التلفزيون.

وقال السعيد في تصريح للصحافيين خلال تدشين ناد للإعلاميين في البرلمان، إن "الاعتداءات التي تطال الصحافيين مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا مهما كانت الجهة المنفذة لها".

وأكد السعيد أن "أي اعتداء على صحافي هو اعتداء على كامل الأسرة الإعلامية في الجزائر".

ودعا الوزير "الصحافيين إلى اختيار من يمثلهم في مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة، بما يكفل لهم ممارسة مهنتهم في ظل إطار قانوني، بعيدا عن كل الضغوطات والممارسات التي قد تمس بكيانهم المادي أو المعنوي".

ومن جانبهم، رفع الصحافيون إلى وزير الاتصال شكاوى بشأن حالتي اعتداء تعرض لها صحافيين في الجزائر الأسبوع الماضي.

أولاهما تتعلق بالصحافي محمد حميان من صحيفة "المقام" الذي تعرض إلى اعتداء عنيف تسبب في إصابته بجروح من قبل أعوان من الدرك، وذلك خلال تغطيته لاحتجاج شعبي في منطقة قرص البخار بولاية المدية جنوبي الجزائر.

أما الحالة الثانية، فتعرضت الصحافية عفاف فنوح من التلفزيون الرسمي إلى تعنيف قاس من قبل وزيرة الثقافة خليدة تومي، خلال تغطيتها افتتاح مهرجان أدب الشباب في العاصمة الجزائرية. وطالبت فنوح، وزيرة الثقافة بتقديم اعتذار رسمي.

وإلى ذلك، أدانت النقابة الوطنية للصحافيين في بيان صدر قبل يومين الاعتداء على الصحافيين خلال أداء مهامهم، وطالبت السلطات بالتحقيق في ظروف الاعتداء على الصحافي حميان.

كما أدان منتدى الصحافيين الجزائريين- قيد التأسيس- الاعتداء العنيف على الصحافيين، وطالب بحمايتهم خلال أداء مهامهم.