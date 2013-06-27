الجزائر تكشف عن علاقة بين تهريب المخدرات وخلايا إرهاب

قال مسؤول جزائري إن التحقيقات كشفت عن علاقة بين شبكات تهريب السلع والمخدرات، مع خلايا تنشط لتبييض أموال وتمويل الإرهاب في بعض المناطق في الجزائر.

وقال مسؤول مكافحة التهريب والمخدرات في هيئة الجمارك الجزائرية أرزقي هناد في تقرير قدمه عن التهريب وتهريب المخدرات في الجزائر إنه "في غالب الأحيان، ثبت أن هناك علاقة بين شبكات تهريب السلع والمخدرات التي تقوم بتبييض أموالها، وتمويل الإرهاب في بعض المناطق في الجزائر".

وتقول مصالح الأمن الجزائرية وكذا تقارير الأمم المتحدة إن بعض المجموعات الإرهابية التي تنشط في الصحراء والساحل لها صلات مع شبكات تهريب المخدرات، حيث تقوم بتأمين مسالك لها مقابل تلقي أموال طائلة.

ويطلق على زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الصحراء مختار بلمختار لقب "السيد مارلبورو" لكونه أحد أكبر أباطرة تجارة وتهريب سجائر المارلبورو من مالي والنيجر إلى الجزائر.

وكشف المسؤول في هيئة الجمارك الجزائرية أن المصالح المختصة في مكافحة الإرهاب حجزت 41 طنا من المخدرات خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2013، غالبيتها متأتية من المغرب.

ولاحظ نفس المصدر أن هناك ارتفاعا طفيفا في نسبة تهريب الهيروين والكوكايين الى الجزائر، وهي أنواع مخدرة موجهة الى استهلاك الطبقة الثرية من مستهلكي المخدرات.

وكان وزير الخارجية مراد مدلسي قد أعلن الثلاثاء في موسكو أن "ما يقلق الجزائر حاليا يتمثل في مشكل تهريب المخدرات لأن الجزائر شبه مستهدفة".

وأضاف أن "السلطات الجزائرية تقوم بحجز كميات هامة من المخدرات بشكل منتظم"، مشيرا الى أن "الجزائر تأمل في تعاون من قبل المغرب الشقيق لمكافحة تهريب المخدرات".

وذكر مسؤول مكافحة التهريب والمخدرات في هيئة الجمارك الجزائرية أن الجزائر تعاني من إنهاك اقتصادي نتيجة تهريب المواد الغذائية والوقود المدعمة من طرف الحكومة، الى كل من المغرب وتونس ومالي والنيجر.