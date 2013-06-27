الجيش الجزائري يتلقى برقية تحذير من وقوع عمل إرهابي

تلقت وحدات الجيش الجزائري الموجودة في الحدود البرية مع مالي وليبيا، برقية تحذير من وقوع عملية إرهابية كبيرة ضد هدف حيوي وفق ما ذكرته صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأشارت المعلومات الأمنية التي تم تداولها إلى أن 3 مجموعات مسلحة تحاول التسلل إلى الجزائر عبر الحدود التونسية والحدود الليبية والمالية، بغرض تنفيذ اعتداء إرهابي تم التخطيط له قبل عدة أشهر.

ووفق المصادر فإن حالة التأهب التي تم إطلاقها مؤخرا، ستتواصل إلى غاية نهاية شهر رمضان لمنع أي تهديد للأمن الوطني.

وتضمنت إجراءات الأمن، تقليص العطل إلى أدنى مستوى ورفع درجة تأهب مواقع الحراسة، وتسيير المزيد من دوريات المراقبة قرب الحدود ورفع عدد طلعات المراقبة الجوية.

وقد بدأت العديد من المجموعات المسلحة صغيرة العدد في الظهور في عدة مناطق، خاصة في أدرار وإليزي، حيث تصدت لها وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب بناء على معلومات مسبقة.

وأضافت الصحيفة أن مصدرا أمنيا قال إن قوة من الجيش تحاصر مجموعة مسلحة، مجهولة العدد، بمنطقة أزجر بولاية إليزي بعد القضاء على 7 إرهابيين في ذات المنطقة، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ويعتقد أن المسلحين المحاصرين ينتمون لجماعة طرمون عبد السلام، وقد قتلوا في اشتباك مع الجيش بعد مطاردة بدأت قرب الحدود الجزائرية الليبية.