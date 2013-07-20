احتراق سوق "تامنراست" الكبيرة في الجزائر

احترقت سوق تامنراست كبرى مدن أقصى جنوب الجزائر، وأتت ألسنة اللهب على مئات المحلات التجارية لكن دون سقوط ضحايا، كما أفادت الصحف الجزائرية السبت.

وأكدت صحيفة الوطن أن حريق سوق تامنراست عاصمة منطقة الطوارق الجزائريين، شب مساء الخميس لأسباب لم تتضح بعد، إذ إن البعض تحدث عن ماس كهربائي والبعض الآخر عن انفجار اسطوانة غاز.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول محلي أن 460 محلا تجاريا من جميع النشاطات المدرجة رسميا في سجل التجارة أصبحت عبارة عن رماد، إضافة الى المحلات غير المسجلة.

وأفادت صحيفة ليبرتيه، أن تقييم الخسائر جار حاليا وأن بعض الأشخاص تعرضوا الى اختناق بالدخان.