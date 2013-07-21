مقتل مساعد زعيم القاعدة في بلاد المغرب شرقي الجزائر

قتلت قوات الجيش الجزائري في عملية تمت ليل الجمعة-السبت أبو الوليد التهامي، مساعد عبد المالك درودكال زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وثلاثة من مرافقيه في منطقة سور الغزلان البويرة (120 كيلو متر شرقي العاصمة الجزائرية).

يذكر ان التهامي، البالغ من العمر 36 سنة، مسجل على لائحة المطلوبين في الجزائر وتبحث عنه السلطات الأمنية منذ 11 سنة.

وتم الكشف عن هوية مسلح آخر، يدعى أبو عبد الرحمن، ويبلغ من العمر 35 سنة، وهو مسجل على لائحة المطلوبين للأمن منذ عام 1999. فيما لم يتم بعد تحديد هوية المسلحين الآخرين الذين قتلا خلال نفس العملية.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان لها أن المجموعة المسلحة كانت على متن سيارة متوجهة إلى ولاية المسيلة جنوبي الجزائر، قبل أن يتم اعتراضها من طرف قوات الجيش.

وأوضح البيان أنه تم "القضاء على المسلحين الأربعة، بعد وقت قصير من اندلاع اشتباك وتبادل للرمي بالرصاص". وأكد الجيش أنه تم خلال هذه العملية استرجاع أسلحة كانت بحوزة المسلحين.

يذكر أن مجموعات مسلحة صغيرة ما زالت تنشط في منطقة القبائل شرقي الجزائر، حيث يتمركز تنظمي القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وقيادته .

