جزائرية تنجب 5 توائم في مستشفى العاصمة

وضعت سيدة جزائرية 5 توائم عن طريق ولادة قيصرية في مستشفى مصطفى باشا وسط العاصمة الجزائرية.

وأنجبت السيدة مسعودة البالغة من العمر21 ربيعاً التوائم الخمسة، وهم أربعة ذكور وبنت تحت رعاية طبية، وتراوح وزن الرضع بين 1.05 كليو غرام و1.06 كليو غرام، وتم تحويلهم مباشرة إلى مصلحة الأطفال الرُّضع حديثي الولادة وذلك لقلة وزنهم وولادتهم قبل موعد الولادة.

وقال الدكتور لوناس بن غانم، المختص في التوليد بالمستشفى، للصحافيين إن الأم وأطفالها الأربعة يتمتعون بصحة جيدة، باستثناء الطفل الخامس الذي يعاني من مشاكل في التنفس وتم وضعه تحت الإنعاش الاصطناعي دون أن تكون صحته في خطر.

وأكد المصدر نفسه أن السيدة مسعودة التي سبق لها إنجاب طفل قبل ثلاث سنوات، كانت تتناول علاجاً هرمونياً لعلاج تكيّس مبيضها لمدة شهر كامل بعد سنة واحدة من تناولها حبوب منع الحمل، ورجح أن يكون هذا العلاج وراء حملها بعدة أطفال.

وكانت سيدة قد وضعت سبعة أطفال في سنة 2011 بنفس المستشفى، فيما وضعت سيدة أخرى ثمانية أطفال بمستشفى القبة بالعاصمة الجزائرية.