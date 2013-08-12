الجزائر.. أمر دولي بتوقيف وزير النفط السابق شكيب خليل

أصدرت الجزائر مذكرة توقيف دولية بحق وزير النفط السابق شكيب خليل في قضايا فساد متصلة بشركة سونطراك، عملاق النفط في الجزائر، وشملت المذكرة أيضاً زوجته وابنيه.

وقال النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، إن قاضي التحقيق في قضية الفساد الشهيرة بـ"سوناطراك 2" في الجزائر، أصدر تسعة مذكرات توقيف دولية تشمل وزير الطاقة الجزائري السابق سكيب خليل وزوجته وابنيه، وفريد بجاوي نجل شقيق وزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي.

وذكر زغماتي أن مذكرات التوقيف الدولية شملت أيضاً أربعة أسماء أخرى، رفض الكشف عن أسمائها.

وأعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر أنه تم حجز والتحفظ على أموال هذه الشخصيات وكل العقارات والأموال المنقولة ومنعهم من التصرف فيها.

وقال زغماتي إن التحقيقات دلَّت على وجود شبكة دولية كبيرة للفساد، تشمل مسؤولين جزائريين في قطاع الطاقة ومسؤولين في شركة سوناطراك كانت تتلقى رشاوى وعمولات من شركات أجنبية تنشط في الجزائر، مقابل الحصول على صفقات مع شركة النفط الجزائرية سوناطراك.

وذكر نفس المصدر أن هناك متهمين معنويين هما شركة "سايبام" الإيطالية وشركة "أوراسكوم" محل اتهام في هذه القضية.

وأعلن المصدر نفسه أن التحقيقات توصلت إلى وجود حسابات بنكية في سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وسويسرا وفرنسا وإيطاليا وهونغ كونغ والولايات المتحدة الاميركية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على استرجاع هذه الأموال الى الجزائر .

ووجَّه قاضي التحقيق تهماً الى 20 شخصاً، إضافة الى الشركتين المذكورتين، وتتعلق التهم بتكوين شبكة للجريمة المنظمة العابرة للحدود وتبييض الأموال والرشوة .