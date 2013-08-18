نزاع قبلي في جنوب الجزائر ينتهي بـ"مصالحة"

تم التوقيع السبت على اتفاق لإنهاء نزاع قبلي أسفر منذ الثلاثاء عن ثمانية قتلى على الأقل في أقصى الجنوب الجزائري، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت.



وتم التوصل إلى الاتفاق إثر لقاء جمع مساء الجمعة في مقر محافظة برج باجي مختار، ممثلين عن قبيلة برابيش العربية وأدنان المنتمية إلى الطوارق، بحضور وجهاء من المنطقة وممثلين عن برج باجي مختار، وفق بيان للمحافظة.

وأسفرت أعمال العنف في مدينة برج باجي مختار الحدودية عن سقوط ثمانية قتلى و41 جريحا بينهم ستة في حال حرجة، فضلا عن تخريب وإحراق ممتلكات عدة بحسب الأجهزة الإعلامية لولاية أدرار في معلومات أوردتها الوكالة الجزائرية.



واندلع الخلاف إثر محاولة سرقة محل تجاري قبل تدهور الوضع وحصول مواجهات بين أعضاء في المجموعتين في المنطقة من الطوارق والعرب، وفق الوكالة الجزائرية.



وأشار البيان إلى أن الأطراف المختلفين توصلوا إلى اتفاق نهائي لحل خلافاتهم الخارجة عن مبادئ التسامح والتعايش التي عرف بها سكان المنطقة وفق البيان.