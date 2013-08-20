الجزائر تصدر لائحة بـ15 مطلوباً من عناصر القاعدة

أصدرت السلطات الجزائرية لائحة تضم 15 مطلوباً من عناصر تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المسلحة التي تنشط في الجزائر.

ونشرت سلطات الأمن الجزائرية قائمة تضم 15 اسما لعناصر مسلحة تبحث عنهم، وعممت السلطات اللائحة على مراكز الأمن والدرك والجيش.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن اللائحة سيتم نشرها في الساحات العمومية، لتحريض المواطنين على إبلاغ مصالح الأمن عن أي من العناصر الواردة أسماؤهم وصورها في اللائحة.

ووضعت السلطات الجزائرية أرقاما خضراء تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن أية معلومات تخص المطلوبين الـ15.

ومنذ منتصف التسعينات تنشر السلطات الجزائرية باستمرار قوائم مسلحة وعناصر إرهابية مطلوبة من قبل السلطات ومبحوث عنهم لتورطهم في عمليات إرهابية أو دعم وإسناد المجموعات المسلحة.

وتسمح هذه النشريات بمتابعة أي تحركات للعناصر الإرهابية، خاصة في المدن، وتتيح للمواطنين فرصة المساهمة في المجهود الأمني.

هجوم إرهابي

وفي سياق آخر أعلن بيان رسمي عن مصدر أمني أن وحدة من قوات الدرك الوطني تصدت الليلة الماضية لهجوم إرهابي قامت به مجموعة مسلحة تتبع القاعدة، استهدف أحد مراكز الدرك المتقدمة في مخرج مدينة الأخضرية بولاية البويرة حوالي 120 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية.

وقال البيان إن وحدة الدرك الوطني تصدت لهذا الهجوم الذي نفذه عدد غير محدد من الإرهابيين، لم تسجل خلاله أية إصابات في صفوف قوات الدرك.

وجرى خلال الهجوم الإرهابي الفاشل اشتباكات عنيفة بين قوات الدرك ومجموعة مسلحة، عقب تفجير هذه الأخيرة لقنبلة تقليدية عن بعد، واستعملت المجموعة المسلحة قذائف تقليدية ومحلية الصنع.