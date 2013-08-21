تجدد المواجهات بين الطوارق والعرب في الصحراء الجزائرية

تجددت اشتباكات عنيفة بحي هواري بومدين وسط مدينة بـرج باجي مختار في أقصى الصحراء الجزائرية، بينما ذكرت مصادر طبية مطلعة بمستشفى برج باجي مختار أن 6 أشخاص على الأقل قتلوا في هذه المـواجهة الجديدة التي اندلعت بين قبيلتين منذ أكثر من أسبوع، وأسفرت إلى حد الآن عن مقتل 16 شخصاً وجرح 57 آخرين.

كما خلفت الاشتباكات خسائر معتبرة في الممتلكات، تمثلت في حرق 51 سيارة و42 منزلاً، وتواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين إلى الثلاثاء، ما أدى إلى سقوط ضحايا رمياً بالرصاص من طرف مسلحين بحي هواري بومدين الـواقع وسط مدينة برج باجي مختار، في وقت تشن فيه قوات التدخل السريع والجيش الوطني الشعبي حملة دهم وتوقيفات واسعة وسط الأحياء بحثاً عن بعض العناصر المطلوبة لدى قوات الأمن، والتي كانت سبباً في اندلاع هذه الأحداث الدامية.

تجدد المواجهات جاء بعد يومين من توصل أطراف النزاع إلى اتفاق بين قبيلتي إيدنان الثارقية والبرابيش، بحسب ما أوردت صحيفة "الخبر" الجزائرية، يقضي بإشاعة الصلح بين القبيلتين المتناحرتين، والتخلي عن العنف وإثارة الفوضى والبلبلة، وتطهير المدينة مــن السلاح غير الشرعي الذي يحوزه الكثير من أبناء المنطقة. وبالموازاة مع الأحداث التي تشهدها منطقة برج باجي مختار، شهدت أسعار مختلف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ارتفاعاً جنونياً لم يسبق له مثيل في تاريخ المنطقة إلى نسبة 100%، على غرار علبة حليب لحظة التي وصل سعـرها إلى 500 دج للعلبة، وقفز السكر إلـــى 350 ديناراً جزائرياً للكيلوغرام، والفرينة وصل سعرها إلى 250 ديناراً، في حين عرفت أسعار الخبز ارتفاعاً مذهلاً وصل إلى 35 ديناراً. وتعرف المدينة أزمة حادة في التموين بمختلف المواد الأساسية، إضافة إلى غياب التغطية الصحية نتيجة الطوق الأمنـي الذي فرضته قوات الجيش.

وتعيش مدينة برج باجي مختار حالة استنفار أمني غير مسبوق تزامناً مع التدهور الأمني الخطير والخطة الأمنية التي ينتهجها الجيش وقوات الدرك، حيث طوقت أهم المخارج المؤدية إلى برج باجي مختار خوفاً من تسلل عناصر إرهابية تحاول استغلال الوضع المتعفن. وذكرت مصادر أمنية مطلعة محاولة تسلل عناصر من حركة الأزواد لتقديم الدعم والمساندة لقبيلة البرابيش الثارقية التي تلقت ضربة موجعة، بعد أن فقدت أكثر من 9 عناصر من عائلتها.